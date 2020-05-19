2020-05-19T13:01:41+03:00
Общество

Восьмиклассник из Кировской области спас женщину из горящего дома

В областном МЧС подростку объявили благодарность
Виктор Карпов
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В деревне Гребенки произошел пожар в жилом доме на улице Центральная. Фото: 43.mchs.gov.ruВ деревне Гребенки произошел пожар в жилом доме на улице Центральная. Фото: 43.mchs.gov.ru
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13 мая в деревне Гребенки Сунского района произошел пожар в жилом доме на улице Центральная. Пламя быстро охватило деревянную постройку. Очевидцы не раздумывая бросились на помощь. Оказалось, что в одной из квартир находится женщина-инвалид, которая не может передвигаться самостоятельно. Спасти ее из пожара вызвался восьмиклассник из средней школы пгт. Суна. Юноша вынес женщину на руках в безопасное место.

В МЧС России по Кировской области сообщили, что школьнику объявлена благодарность «за смелость и самоотверженность, проявленные при спасении человека на пожаре». Сейчас решается вопрос о поощрении подростка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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