Восьмиклассник из Кировской области спас женщину из горящего дома
13 мая в деревне Гребенки Сунского района произошел пожар в жилом доме на улице Центральная. Пламя быстро охватило деревянную постройку. Очевидцы не раздумывая бросились на помощь. Оказалось, что в одной из квартир находится женщина-инвалид, которая не может передвигаться самостоятельно. Спасти ее из пожара вызвался восьмиклассник из средней школы пгт. Суна. Юноша вынес женщину на руках в безопасное место.
В МЧС России по Кировской области сообщили, что школьнику объявлена благодарность «за смелость и самоотверженность, проявленные при спасении человека на пожаре». Сейчас решается вопрос о поощрении подростка.
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ИСТОЧНИК KP.RU