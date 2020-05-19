В Кирове продолжают восстанавливать ТЦ «Фабрика»

19 Май 2020 2020-05-19T11:57:40+03:00

Изменить размер текста: A A

ТЦ «Фабрика» продолжают реконструировать после масштабного пожара в 2013 году. Снимки измененного облика фасада здания появились в группе «Строим Киров».

На опубликованных фотографиях видно, что строители возводят мансардный этаж. Горожане разошлись во мнениях. Многие считают, что такой новодел уродует историческое здание.

- Мало того, что новое здание с единственной уцелевшей стеной, так еще и мансардный этаж по тихому прилепили, - поделился горожанин в паблике в социальной сети. - И снова все хорошо - якобы законно!

Другая часть горожан считает, что такая реконструкция допустима и она не портит облик города.

- Вроде реконструкция подразумевает изменение конструкции, а чем не нравится третий этаж? - написал кировчанин в социальной сети. - Вроде фасад сохранен, все красиво!

Справка «КП»

Здание на ул. Карла Маркса, 75 построено в 1897 году. Здесь располагались мастерские по изготовлению учебных пособий, которые были основаны Вятским губернским земством. Здание построено в стиле модерн с чертами псевдоготики. В 1933 году мастерские были реорганизованы в завод «Физприбор» имени А. В. Луначарского. В конце 90-х годов здание перешло в частные руки. С тех пор сменилось несколько собственников. Из производственных цехов сделали торговые точки. Здание получило имя ТЦ «Фабрика». В 2013 крупный пожар практически полностью уничтожил историческое строение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU