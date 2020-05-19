2020-05-19T08:16:35+03:00
Коронавирус Covid-19

На выплаты сотрудникам соцучреждений Кировской области направят 62 млн рублей

Виктор Карпов
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Доплаты в размере 40 тысяч рублей предоставят врачам.Доплаты в размере 40 тысяч рублей предоставят врачам.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Из резервного фонда РФ выделят 7,7 млрд руб. на выплаты сотрудникам стационарных организаций социального обслуживания, в которых выявлены случаи заражения коронавирусом. В Кировскую область направят 62 миллиона рублей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства РФ.

Ежемесячные доплаты за период с 15 апреля по 15 июля получат сотрудники домов-интернатов для пожилых граждан, а также детских домов и интернатов для детей с особенностями развития.

Для сотрудников таких учреждений предусмотрены выплаты:

- врачам - 40 тысяч рублей, а при непосредственном контакте с больными коронавирусом - 60 тысяч;

- среднему медперсоналу и социальным работникам - 25 - 35 тысяч рублей;

- младшему медперсоналу - 15 - 20 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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