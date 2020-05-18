2020-05-18T18:17:15+03:00
Общество

В Кировской области вводятся дополнительные электрички

Поезда начнут курсировать с 1 июня
Виктор Карпов
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Электрички будут курсировать в летний период.Электрички будут курсировать в летний период.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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С 1 июня в Кировской области запустят дополнительные пригородные поезда. Электрички будут курсировать в летний период. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД по Кировской области.

Ежедневно поезда будут ходить по следующим направлениям:

- № 6305/6306 сообщением Киров - Лянгасово - Киров, отправление из Кирова в 15:30, прибытие в Лянгасово в 15:53. Обратно поезд отправится в 17:03, прибудет в Киров в 17:27.

- № 6307/6308 сообщением Киров - Лянгасово - Киров, отправление из Кирова в 18:17, прибытие в Лянгасово в 18:40. Со станции Лянгасово электропоезд отправится в 19:25, прибудет в Киров в 19:49.

- № 6333/6334 сообщением Киров - Стрижи - Киров, отправление из Кирова в 8:52, прибытие в Стрижи в 9:40. Со станции Стрижи электропоезд отправится в 9:52, прибудет в Киров в 10:40.

- № 6614/6613 сообщением Киров - Великая - Киров, отправление из Кирова в 8:35, прибытие на станцию Великая в 10:55. Со станции Великая пригородный поезд отправится в 14:12, прибудет в Киров в 16:40.

Актуальное расписание можно узнать на сайте «РЖД».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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