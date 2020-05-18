2020-05-18T16:54:13+03:00
Общество

Весь общественный транспорт Кирова оснастят видеокамерами

Сейчас устройства установлены в салонах 92 автобусов города
Виктор Карпов
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В целом 70% городского транспорта оснащены комплексами фотовидеофиксации. Фото: admkirov.ru/В целом 70% городского транспорта оснащены комплексами фотовидеофиксации. Фото: admkirov.ru/
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К осени текущего года весь общественный транспорт города оснастят видеокамерами. Как рассказал руководитель «АТП» Денис Пырлог, сейчас камеры установлены в салонах 92 автобусов и 77 троллейбусов. В целом 70% городского транспорта оснащены комплексами фотовидеофиксации.

- Просматривая видеозаписи, можно увидеть, к примеру, не забыл ли водитель закрыть двери, отъезжая от остановки, определить причину резкого торможения, из-за чего могли пострадать люди, или доказать непричастность к совершению ДТП, - рассказал Денис Пырлог. - Также можно установить, насколько обоснованы претензии пассажиров к водителю и кондуктору в случае возникновения какого-либо конфликта.

Сейчас руководство транспортной компании с помощью видеокамер следит за соблюдением сотрудниками «масочного режима».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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