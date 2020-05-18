2020-05-18T14:52:39+03:00
Спорт

Трое кировских тхэквондистов вышли в финал турнира ITF Diamond League

Соревнования проводятся в онлайн-формате
Виктор Карпов
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Трансляция финала пройдет 31 мая. Фото: kirovreg.ruТрансляция финала пройдет 31 мая. Фото: kirovreg.ru
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Кировские спортсмены вышли в финал международного онлайн-турнира по тхэквондо ITF Diamond League. В соревновании участвовали 600 тхэквондистов из 13 стран мира. Турнир стартовал 3 мая и проходил поэтапно в течении всего месяца. В финал прошли три кировских спортсмена: Даниил Бусыгин, Глеб Сунцов и Валентина Соколова. Все тхэквондисты воспитанники школы боевых искусств «Чиканчи» г. Кирова.

Руководитель Федерации тхэквондо Кировской области Алексей Владимирович Сунцов рассказал, что среди юношей в категории 15 - 17 лет за золото поборются два российских тхэквондиста - сыктывкарец Владислав Мезин и кировчанин Глеб Сунцов. Ребята обошли соперников из Великобритании и Аргентины.

- Женский финал среди I данов пройдет под российско - аргентинским флагами, - рассказал сказал Алексей Владимирович. - В онлайн-поединке Валентина Соколова из Кирова встретится с Флоренсией Фрега. Соревнования ведущего тхэквондиста Кировской области Бусыгина Даниила еще впереди.

Юный тхэквондист Глеб Сунцов поделился, что участвует в онлайн-турнире впервые: «наблюдая за своим выступлением, я почувствовал полный эффект присутствия. Здесь такой же адреналин и азарт».

Трансляция финала пройдет 31 мая. За выступлением наших спортсменов можно наблюдать на официальном канале турнира.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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