Трое кировских тхэквондистов вышли в финал турнира ITF Diamond League

18 Май 2020 2020-05-18T14:52:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Кировские спортсмены вышли в финал международного онлайн-турнира по тхэквондо ITF Diamond League. В соревновании участвовали 600 тхэквондистов из 13 стран мира. Турнир стартовал 3 мая и проходил поэтапно в течении всего месяца. В финал прошли три кировских спортсмена: Даниил Бусыгин, Глеб Сунцов и Валентина Соколова. Все тхэквондисты воспитанники школы боевых искусств «Чиканчи» г. Кирова.

Руководитель Федерации тхэквондо Кировской области Алексей Владимирович Сунцов рассказал, что среди юношей в категории 15 - 17 лет за золото поборются два российских тхэквондиста - сыктывкарец Владислав Мезин и кировчанин Глеб Сунцов. Ребята обошли соперников из Великобритании и Аргентины.

- Женский финал среди I данов пройдет под российско - аргентинским флагами, - рассказал сказал Алексей Владимирович. - В онлайн-поединке Валентина Соколова из Кирова встретится с Флоренсией Фрега. Соревнования ведущего тхэквондиста Кировской области Бусыгина Даниила еще впереди.

Юный тхэквондист Глеб Сунцов поделился, что участвует в онлайн-турнире впервые: «наблюдая за своим выступлением, я почувствовал полный эффект присутствия. Здесь такой же адреналин и азарт».

Трансляция финала пройдет 31 мая. За выступлением наших спортсменов можно наблюдать на официальном канале турнира.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU