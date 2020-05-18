2020-05-18T14:22:00+03:00
Происшествия

Слобожанин решил обмануть систему и потерял все имущество

Жажда денег оказалась сильнее здравого смысла
Маргарита Акагиева
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Мужчина взял в кредит немаленькую сумму, но отдавать ее не захотел.Мужчина взял в кредит немаленькую сумму, но отдавать ее не захотел.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Слобожанин взял почти трехмиллионный кредит, который не собирался отдавать. Судебные приставы, правда, помогли ему стать сговорчивее. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по Кировской области.

Так, житель Слободского вместе с партнерами некогда взял кредит в размере 2 миллионов 700 тысяч рублей. Уже впоследствии оказалось, что возвращать сумму он не собирался. По решению суда приставы начали делопроизводство по должнику, однако его это не смутило. Не собираясь отдавать долг, он еще и скрывал весь получаемый доход, который ему приносили грузоперевозки и выполнение отделочных работ.

Сотрудники ведомства пошли на приступ, арестовав имущество слобожанина и бытовую технику, а его машину передав на реализацию. Упорного мужчину не сломило и это. Несколько предупреждений об уголовном деле также результата не дали.

В итоге на мужчину дело все-таки завели - за злостное уклонение от погашения кредита. Суд назначил наказание: 120 часов исправительных работ. И, если мужчина рассчитывал таким образом избежать отдачи долга, то он крупно просчитался: кредит он все равно должен отдать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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