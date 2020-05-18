В Кирове снова можно сдать экзамен на права
В кировской Госавтоинспекции возобновлен прием практического экзамена на право управления транспортом. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГИБДД.
Напомним, сдавать вождение не разрешалось из-за распространения коронавируса. Сейчас попасть на экзамен можно только по предварительной записи и в строго установленное время. Сотрудники полиции оценивают вождение кандидатов на права в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и перчатках. Отметим, что теоретическая часть не была отменена.
Записаться на пересдачу или на экзамен можно в МРЭО ГИБДД УМВД России по Кировской области по телефонам: 406-157 или 406-156.
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ИСТОЧНИК KP.RU