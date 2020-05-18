В Кирове снова можно сдать экзамен на права

18 Май 2020 2020-05-18T13:49:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В кировской Госавтоинспекции возобновлен прием практического экзамена на право управления транспортом. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГИБДД.

Напомним, сдавать вождение не разрешалось из-за распространения коронавируса. Сейчас попасть на экзамен можно только по предварительной записи и в строго установленное время. Сотрудники полиции оценивают вождение кандидатов на права в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и перчатках. Отметим, что теоретическая часть не была отменена.

Записаться на пересдачу или на экзамен можно в МРЭО ГИБДД УМВД России по Кировской области по телефонам: 406-157 или 406-156.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU