2020-05-18T13:49:25+03:00
Коронавирус Covid-19

В Кирове снова можно сдать экзамен на права

Госавтоинспекция проводит его по предварительной записи
Виктор Карпов
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Сотрудники полиции оценивают вождение кандидатов на права в средствах индивидуальной защиты.Сотрудники полиции оценивают вождение кандидатов на права в средствах индивидуальной защиты.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В кировской Госавтоинспекции возобновлен прием практического экзамена на право управления транспортом. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГИБДД.

Напомним, сдавать вождение не разрешалось из-за распространения коронавируса. Сейчас попасть на экзамен можно только по предварительной записи и в строго установленное время. Сотрудники полиции оценивают вождение кандидатов на права в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и перчатках. Отметим, что теоретическая часть не была отменена.

Записаться на пересдачу или на экзамен можно в МРЭО ГИБДД УМВД России по Кировской области по телефонам: 406-157 или 406-156.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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