Спортшкола в Кировской области оплатила несуществующий инвентарь

18 Май 2020 2020-05-18T12:39:11+03:00

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Прокуратура Кировской области проверила закупки спортивной школы Советского района. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что в марте текущего года спортивная школа заключила контракт на покупку инвентаря на сумму около 250 тысяч рублей. Деньги были выделены в рамках национального проекта «Демография». Исполнитель не поставил инвентарь в установленный срок. Несмотря на это, руководство спортивной школы полностью его оплатило. А также провело приемку инвентаря.

По факту выявленных нарушений прокурор Советского района выписал руководителю МБУ «Спортивная школа Советского района Кировской области» представление. Кроме того, на директора составлен административный протокол за приемку товара в нарушение договора. После вмешательства прокуратуры исполнитель муниципального контракта поставил спортивный инвентарь в школу.

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ИСТОЧНИК KP.RU