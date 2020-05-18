На трассе в Кировской области столкнулись три автомобиля

18 Май 2020 2020-05-18T11:50:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 15 мая, в Куменском районе произошло тройное ДТП. Об это рассказали в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.

В 19.10 на трассе на трассе Киров - Малмыж - Вятские Поляны 44-летний водитель Suzuki при обгоне врезался в попутный автомобиль Opel Astra. От удара машину отбросило на встречную полосу. На полном ходу автомобиль врезался во встречный ГАЗ. После чего машина вылетела с трассы. В результате аварии водитель Suzuki срочно госпитализирован в больницу. Его 32-летний мужчина-пассажир и водитель автомобиля ГАЗ получили травмы, помощь врачей им не понадобилась. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.

С 15 по 17 мая, на территории Кировской области произошло 5 ДТП, в которых 7 человек получили травмы.

Госавтоинспекция Кировской области просит всех участников дорожного движения по возможности оставаться дома. Если же возникла необходимость его покинуть - быть предельно осторожными на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU