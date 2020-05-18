Кировчанка лишалась 59 тысяч рублей, поверив в «подарок от банка»

18 Май 2020 2020-05-18T11:25:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Об очередном случае дистанционного мошенничества рассказали в пресс-службе МВД Кировской области. На этот раз жертвой злоумышленников стала 52-летняя кировчанка. Женщина рассказала полицейским, что в социальной сети ей написала родственница о «подарке от банка». В сообщении говорилось, что банк проводит акцию, и дарит своим клиентам деньги. Собеседница предложила свою помощь в получении этого «подарка», попросив сообщить ей реквизиты карты, куда «будут зачислены денежные средства». Поверив, кировчанка написала данные своей карты. После чего со счета украли все деньги. Общая сумма хищения составила 59 тысяч рублей. Позже выяснилось, что общалась с потерпевшей не ее родственница, а преступник, который создал полный клон ее страницы.

Сейчас по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники ведомства устанавливают личности злоумышленников.

Полицейские призывают граждан не верить в денежные бонусы от банков. В действительности таких акций финансовые организации не предоставляют.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU