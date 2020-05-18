Выплаты на детей от 3 до 7 лет в Кировской области можно оформить в МФЦ

18 Май 2020 2020-05-18T08:41:31+03:00

На оформление выплаты через МФЦ можно записаться на сайте моидокументы43.рф или по телефону 8 800 707 43 43. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В мае такие заявления в центры «Мои Документы» подали уже 2390 жителей региона

Изменить размер текста: A A

В Кировской области для получения ежемесячных денежных выплат на детей от 3 до 7 лет родители могут обратиться с заявлением в любой офис МФЦ.

На оформление выплаты через МФЦ можно записаться на сайте моидокументы43.рф или по телефону 8 800 707 43 43.

Причем пособие может оформить любой родитель, при условии, что он имеет российское гражданство и проживает на территории Кировской области. Ребенок также должен быть гражданином РФ. Пособие могут получить семьи, где доход на каждого члена не выше 10330 рублей.

- При обращении в центры «Мои Документы» за оформлением выплаты родителю или законному представителю необходимо заполнить соответствующее заявление, включающее данные ребенка: ФИО, дату рождения, реквизиты актовой записи о рождении; данные членов семьи: ФИО, СНИЛС, степень родства, реквизиты паспортов или свидетельств о рождении, даты и места рождений, гражданство, места жительства и места пребывания, реквизиты актовой записи о регистрации брака, а также банковские реквизиты для перечисления выплаты, - пояснила директор кировского многофункционального центра Наталия Швецова.

Эксперты центров «Мои Документы» передают такие заявления в органы соцзащиты. Все сведения, которые еще могут понадобиться для оформления выплат, работники соцзащиты запросят в других организациях сами. Решение о назначении или отказе выплаты принимается в течение 10 рабочих дней.

В текущем году размер пособия - 5230,50 рублей. Выплачивать его будут с 1 июня 2020 года. Если родители обратятся до 31 декабря текущего года, выплаты назначат уже с 1 января 2020 года, или с той даты, когда ребенку исполнится три года.

Подробнее о правилах назначения выплаты можно прочитать в административном регламенте или узнать, обратившись в орган социальной защиты населения по месту жительства. Можно также позвонить в министерство социального развития по телефону: 8 (8332) 67-86-62.

Информацию о том, как предоставляется услуга через центры «Мои Документы» можно получить по телефонам: 8 800 707 43 43 и 8 (8332) 27-27-50 или написать текстовое сообщение на номер 8 922 906 27 50 в Whatsapp, Viber, TamTam.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU