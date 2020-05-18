В Кировскую область поступило более 9 млрд рублей из федерального бюджета
Из федерального бюджета на 1 мая 2020 года Кировская область получила 9,3 млрд рублей. Как сообщает региональное министерство финансов, это 33% от запланированных в текущем году.
Из этих средств 5,9 млрд рублей составляют нецелевые доходы, 3,4 млрд — целевые. Они предназначены на реализацию госпрограмм.
Так, на соцвыплаты населению пойдет 1,6 млрд рублей. Из них на ежемесячные денежные выплаты в связи с рождением детей пойдет 592,4 млн рублей. Еще 449,2 млн рублей потратят на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан.
В сферу здравоохранения направят 884,9 млн рублей. Причем 504,8 млнпредназначеены на оснащение медорганизаций для оказания помощи больным новой коронавирусной инфекцией.
Другие средства распределят следующим образом:
- 537,1 млн рублей - на сельское хозяйство;
- 272,8 млн рублей - на образование;
- 83,5 млн рублей - на лесное хозяйство;
- 16,8 млн рублей - на культуру;
- 10 млн рублей - на физическую культуру и спорт;
- 6,6 млн рублей - на водное хозяйство;
- 56,3 млн рублей - на другие направления.
До конца года из федерального бюджета в область должны поступить еще около 19 млрд рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU