В Кировскую область поступило более 9 млрд рублей из федерального бюджета

18 Май 2020 2020-05-18T07:48:09+03:00

Все средства уже распределили по отраслям. Фото: Мария ЛЕНЦ

Изменить размер текста: A A

Из федерального бюджета на 1 мая 2020 года Кировская область получила 9,3 млрд рублей. Как сообщает региональное министерство финансов, это 33% от запланированных в текущем году.

Из этих средств 5,9 млрд рублей составляют нецелевые доходы, 3,4 млрд — целевые. Они предназначены на реализацию госпрограмм.

Так, на соцвыплаты населению пойдет 1,6 млрд рублей. Из них на ежемесячные денежные выплаты в связи с рождением детей пойдет 592,4 млн рублей. Еще 449,2 млн рублей потратят на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан.

В сферу здравоохранения направят 884,9 млн рублей. Причем 504,8 млнпредназначеены на оснащение медорганизаций для оказания помощи больным новой коронавирусной инфекцией.

Другие средства распределят следующим образом:

- 537,1 млн рублей - на сельское хозяйство;

- 272,8 млн рублей - на образование;

- 83,5 млн рублей - на лесное хозяйство;

- 16,8 млн рублей - на культуру;

- 10 млн рублей - на физическую культуру и спорт;

- 6,6 млн рублей - на водное хозяйство;

- 56,3 млн рублей - на другие направления.

До конца года из федерального бюджета в область должны поступить еще около 19 млрд рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU