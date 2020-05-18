2020-05-18T07:48:09+03:00
Общество

В Кировскую область поступило более 9 млрд рублей из федерального бюджета

Деньги пойдут на финансирование госпрограмм
Алина Сашина
Поделиться:
Все средства уже распределили по отраслям.Все средства уже распределили по отраслям.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Из федерального бюджета на 1 мая 2020 года Кировская область получила 9,3 млрд рублей. Как сообщает региональное министерство финансов, это 33% от запланированных в текущем году.

Из этих средств 5,9 млрд рублей составляют нецелевые доходы, 3,4 млрд — целевые. Они предназначены на реализацию госпрограмм.

Так, на соцвыплаты населению пойдет 1,6 млрд рублей. Из них на ежемесячные денежные выплаты в связи с рождением детей пойдет 592,4 млн рублей. Еще 449,2 млн рублей потратят на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан.

В сферу здравоохранения направят 884,9 млн рублей. Причем 504,8 млнпредназначеены на оснащение медорганизаций для оказания помощи больным новой коронавирусной инфекцией.

Другие средства распределят следующим образом:

- 537,1 млн рублей - на сельское хозяйство;

- 272,8 млн рублей - на образование;

- 83,5 млн рублей - на лесное хозяйство;

- 16,8 млн рублей - на культуру;

- 10 млн рублей - на физическую культуру и спорт;

- 6,6 млн рублей - на водное хозяйство;

- 56,3 млн рублей - на другие направления.

До конца года из федерального бюджета в область должны поступить еще около 19 млрд рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Выплаты на детей от 3 до 7 лет в Кировской области можно оформить в МФЦ
В Кировскую область поступило более 9 млрд рублей из федерального бюджета
Кировская фирма не выплатила неоформленному сотруднику заработную плату
Прогноз погоды в Кирове с 18 по 22 мая: дождливо, холодно и грустно
«Сгорело все»: в Котельниче пожар оставил без жилья три семьи
Всероссийский Васнецовский пленэр пройдет в Кирове в августе
В Кирове росгвардейцы задержали молодого человека со свертком наркотиков
Коронавирус в Кировской области: количество выздоровевших пациентов превышает количество зараженных
Хоккеисты кировской «Родины» уходят в отпуск
В Кирове пропал 35-летний мужчина
Заборам быть: в администрации Кирова рассказали, зачем нужны ограждения
Коронавирус в Кирове: более 1000 заразившихся
В Кировской области увеличивается количество чиновников
Мастерская классического костюма: костюмы для вашего успеха
Прогноз погоды в Кирове на выходные: холодно и дождливо
В кировских магазинах торгуют китайскими масками, присланными в качестве гуманитарной помощи
Кировские вахтовики продолжают возвращаться домой
Кировский медуниверситет получит субсидию для изучения вакцины от коронавируса
Что смотрели в майские праздники — новый рейтинг от видеосервиса Wink
Не носишь маску - плати деньги: кировчанам грозит штраф за нарушение масочного режима
Более 80 фактов хищения электрооборудования с энергообъектов пресекли с начала года специалисты блока безопасности «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»
Виртуальный ЦОД «Ростелекома» будет служить интересам безопасности российских дорог
Жительница Кировской области попала на «уголовку» за ложный донос об изнасиловании
Как снизить негативное воздействие на организм
Впереди планеты всей: Киров лидирует в списке городов с самым низким уровнем самоизоляции