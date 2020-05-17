Кировская фирма не выплатила неоформленному сотруднику заработную плату

17 Май 2020 2020-05-17T17:07:49+03:00

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В ходе недавнего судебного заседания бывший работник ООО «Коралл» добился выплаты денег, которые отказался выплачивать работодатель.

Оказалось, что мужчина проработал в фирме четыре месяца без оформления трудового договора. А когда решил уйти, работодатель отказался выдать ему «последнюю зарплату». Предприниматель рассудил так: раз в трудовой книжке нет даты приема на работу и увольнения, то и деньги можно не выплачивать.

Бывший работник фирмы обратился в прокуратуру Ленинского района. Ее сотрудники провели свою проверку. После чего прокурор подал иск в суд. Таким образом мужчине удалось вернуть свои заработанные деньги в размере 27,5 тысяч рублей. В его трудовую книжку были внесены сроки работы в компании.

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ИСТОЧНИК KP.RU