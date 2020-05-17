Прогноз погоды в Кирове с 18 по 22 мая: дождливо, холодно и грустно

17 Май 2020 2020-05-17T16:22:09+03:00

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В понедельник, 18 мая, в Кирове будет не очень тепло. С утра столбик термометра покажет +7 градусов тепла, днем +12…+14. Правда, по ощущениям будет на два градуса холоднее. Пасмурная погода установится на весь день, но возможны прояснения. Во вторник погода будет аналогичной, с той разницей, что воздух прогреется на пару градусов выше. Стоит брать зонты или дождевики: обещают ливень

В среду днем температура зафиксируется на отметке в +17 градусов. С 9.00 до 15.00 ожидается ливневый дождь.

Четверг обещает стать самым дождливым на неделе. Сильный ливневый дождь, по сообщениям синоптиков, не останавливаясь, прольет с девяти утра до девяти вечера. Надеяться на выход солнца в четверг не придется.

В пятницу днем, по информации синоптиков, дождя не предвидится: он будет только вечером. Утром температура воздуха не превысит +7 градусов, днем +17.

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ИСТОЧНИК KP.RU