«Сгорело все»: в Котельниче пожар оставил без жилья три семьи

17 Май 2020 2020-05-17T13:24:07+03:00

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16 мая в Котельниче на улице Дорожной загорелся дом. О пожаре стало известно из паблика «Типичнй Котельнич».

Пока не ясно, из-за чего загорелся четырехквартирный дом. Но очевидцы сообщают, что без крыши над головой остались три семьи. В комментариях к записи местная жительница написала, что есть один погибший человек.

- Пострадали хорошие люди, три семьи остались без жилья, сгорело все, - сообщает очевидица пожара.

Сейчас пострадавшим собирают вещи. Если вы можете чем-то помочь, то оставляйте комментарий под этим постом.

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ИСТОЧНИК KP.RU