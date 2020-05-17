Всероссийский Васнецовский пленэр пройдет в Кирове в августе

17 Май 2020 2020-05-17T12:37:26+03:00

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Виктор и Аполлинарий Васнецовы, уроженцы села Рябово Зуевского района - одни из самых известных людей Вятки, а также одни из самых известных художников России. Поэтому Всероссийский Васнецовский пленэр в 2020 году пройдет в Кирове в августе.

В течение двух недель мастера из разных уголков нашей страны будут работать в городе и за его чертой, чтобы запечатлеть архитектурный облик Кирова, его живописные места, природу и людей. Художники также организуют мастер-классы и творческие встречи с жителями города, студентами, школьниками и всеми неравнодушными к художественному искусству.

В последние дни пленэра в Вятском художественном музее имени В.М. и А.М. Васнецовых состоится выставка картин живописцев. В собрание музея попадут лучшие полотна. Многие картины поедут на всероссийские художественные выставки, чтобы популяризировать не только творчество художников, но и наш Вятский край.

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