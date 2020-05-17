2020-05-17T11:21:45+03:00
Происшествия

В Кирове росгвардейцы задержали молодого человека со свертком наркотиков

Выяснилось, что 19-летний парень уже был судим
Олег ЛЯЛИН
Поделиться:
Молодой человек сразу сознался, что в свертке лежат запрещенные вещества.Молодой человек сразу сознался, что в свертке лежат запрещенные вещества.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

На днях в одном из садоводческих товариществ города, на Филейке, сотрудники вневедомственной охраны поймали молодого человека, при котором был сверток с наркотическими веществами.

Случай произошел около 16.00. Патруль заметил, как из леса выходит подозрительный парень. В руках он держал сверток, завернутый в фольгу и замотанный в изоленту.

19-летний подозреваемый сразу признался, как только к нему подошли. Рассказал, что наркотики, лежащие в свертке, он купил в интернете.

На место происшествия выехала оперативно-следственная группа. Вещества, находящиеся в свертке, отправлены на экспертизу. После того, как эксперты определят состав, будет принято решение, возбуждать уголовное дело или нет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прогноз погоды в Кирове с 18 по 22 мая: дождливо, холодно и грустно
«Сгорело все»: в Котельниче пожар оставил без жилья три семьи
Всероссийский Васнецовский пленэр пройдет в Кирове в августе
В Кирове росгвардейцы задержали молодого человека со свертком наркотиков
Коронавирус в Кировской области: количество выздоровевших пациентов превышает количество зараженных
Хоккеисты кировской «Родины» уходят в отпуск
В Кирове пропал 35-летний мужчина
Заборам быть: в администрации Кирова рассказали, зачем нужны ограждения
Коронавирус в Кирове: более 1000 заразившихся
В Кировской области увеличивается количество чиновников
Мастерская классического костюма: костюмы для вашего успеха
Прогноз погоды в Кирове на выходные: холодно и дождливо
В кировских магазинах торгуют китайскими масками, присланными в качестве гуманитарной помощи
Кировские вахтовики продолжают возвращаться домой
Кировский медуниверситет получит субсидию для изучения вакцины от коронавируса
Что смотрели в майские праздники — новый рейтинг от видеосервиса Wink
Не носишь маску - плати деньги: кировчанам грозит штраф за нарушение масочного режима
Более 80 фактов хищения электрооборудования с энергообъектов пресекли с начала года специалисты блока безопасности «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»
Виртуальный ЦОД «Ростелекома» будет служить интересам безопасности российских дорог
Жительница Кировской области попала на «уголовку» за ложный донос об изнасиловании
Как снизить негативное воздействие на организм
Впереди планеты всей: Киров лидирует в списке городов с самым низким уровнем самоизоляции