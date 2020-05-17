В Кирове росгвардейцы задержали молодого человека со свертком наркотиков
На днях в одном из садоводческих товариществ города, на Филейке, сотрудники вневедомственной охраны поймали молодого человека, при котором был сверток с наркотическими веществами.
Случай произошел около 16.00. Патруль заметил, как из леса выходит подозрительный парень. В руках он держал сверток, завернутый в фольгу и замотанный в изоленту.
19-летний подозреваемый сразу признался, как только к нему подошли. Рассказал, что наркотики, лежащие в свертке, он купил в интернете.
На место происшествия выехала оперативно-следственная группа. Вещества, находящиеся в свертке, отправлены на экспертизу. После того, как эксперты определят состав, будет принято решение, возбуждать уголовное дело или нет.
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ИСТОЧНИК KP.RU