Коронавирус в Кировской области: количество выздоровевших пациентов превышает количество зараженных

17 Май 2020 2020-05-17T10:54:03+03:00

За сутки было выписано 40 человек

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На 17 мая в областные лечебные учреждения для зараженных коронавирусом поступило еще 7 человек. Таким образом, общее количество пациентов с диагнозом «коронавирус» увеличилось до 1016.

Однако за день выздоровевших людей оказалось намного больше. За сутки было выписано 40 человек. Все они чувствуют себя хорошо, никаких симптомов или признаков рецидива не выявлено. Общее количество выписанных пациентов - 588.

За минувшие сутки лаборатории области провели 1925 исследований на COVID-19, 1307 человек обследованы.

Дома, под наблюдением, находятся 4435 человек, среди них 541 ребенок. Никто из них не был заражен. С карантина сняли 13329 человек, включая 1524 ребенка.

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ИСТОЧНИК KP.RU