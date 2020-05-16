В Кирове пропал 35-летний мужчина
В Кирове ищут 35-летнего мужчину. Игорь Анатольевич Алембаев пропал 10 мая 2020 года. Сейчас о его местонахождении ничего не известно.
Приметы пропавшего сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». У Игоря Анатольевича рост 170 сантиметров, нормального телосложения. Также у мужчины темные волосы и карие глаза. На момент пропажи он был одет в серые камуфляжные штаны в белую футболку и черные сланцы.
Любую информацию о пропавшем волонтеры просят сообщать по телефонам: 8 (800)700-54-52 или 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU