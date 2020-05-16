Заборам быть: в администрации Кирова рассказали, зачем нужны ограждения

16 Май 2020 2020-05-16T14:58:05+03:00

В Кирове планируют установить еще три тысячи новых секций почти по 4000 рублей за каждую

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Извечный спор городских властей и урбанистов по поводу серых заборов продолжился. Ранее активисты направили в приемную мэрии обращение с просьбой убрать лишние ограждения. В пятницу, 15 мая, начальник отдела безопасности дорожного движения УДПИ Андрей Бессолицын ответил на вопросы недовольных кировчан.

Урбанисты считают, что заборы убивают людей: «если машина на скорости вылетит на тротуар, то забор разлетается и превращается в шрапнель». В администрации пояснили, что «ограждения, о которых идет речь, являются пешеходными, а не дорожными, у них нет удерживающей функции. Такие ограждения призваны не остановить автомобиль, а упорядочить пешеходный поток, направить его к обустроенному пешеходному переходу». Помимо этого, заборы устанавливаются в соответствии с ГОСТами, принятыми на федеральном уровне.

- Пешеходные ограждения предусмотрены на территориях, где располагаются детские учреждения – школы, детские сады, - подчеркнул Андрей Бессолицын. - Установка таких ограждений направлена, прежде всего, на обеспечение безопасности детей.

Активисты уверены, что «исследований в пользу эффективности заборов для повышения безопасности улиц нет, зато есть обратная статистика гибели людей от таких ограждений». Помимо этого, горожане обеспокоены миллионными тратами на заборы.

- Одна секция ограждения стоит около 4 тысяч, а их ежегодно устанавливают тысячами. Эти деньги можно было бы пустить на ремонт дорог и разметку, - поделился горожанин в паблике в социальной сети. - Но проблема не только в том, чтобы найти деньги на закупку и установку, нужно еще постоянно ремонтировать и содержать эти ограды. Сегодня заборы - весомая нагрузка на бюджет любого города. На нужные и полезные вещи просто не остается денег.

В текущем году в Кирове планируют установить еще 3000 новых пешеходных ограждений. Согласно контракту, работы должны быть выполнены к октябрю.

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ИСТОЧНИК KP.RU