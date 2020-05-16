2020-05-16T11:06:27+03:00
Общество

В Кировской области увеличивается количество чиновников

В региональном правительстве появилось новое управление
Виктор Карпов
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В правительстве Кировской области создали новое ведомство. Фото: kirovreg.ruВ правительстве Кировской области создали новое ведомство. Фото: kirovreg.ru
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В правительстве Кировской области создали новое ведомство. Управление бухгалтерского учета и закупок администрации губернатора займется финансовым сопровождением деятельности губернатора и правительства области. Помимо этого, ведомство будет обеспечивать деятельность депутатов Госдумы РФ и их помощников, а также членов Совета Федерации России от Кировской области. Советующий указ появился на сайте регионального правительства.

В указе отмечается, что Управление является структурным подразделением администрации губернатора и правительства Кировской области. Оплачивать работу чиновников нового ведомства будут на деньги из регионального бюджета, предусмотренные на финансирование деятельности администрации губернатора.

Сообщается, что новое управление возглавила Татьяна Зырянова, главный бухгалтер администрации губернатора и правительства Кировской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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