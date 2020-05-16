2020-05-16T10:56:17+03:00
Общество

Прогноз погоды в Кирове на выходные: холодно и дождливо

В ночные часы возможны заморозки
Виктор Карпов
Поделиться:
Синоптики обещают дожди в течение всего дня.Синоптики обещают дожди в течение всего дня.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Выходные принесут кировчанам холодную погоду с дождями и грозами. В ночные часы столбик термометра опустится до +5°С. Об этом сообщает портал «Gismeteo».

Утро субботы, 16 мая, будет достаточно прохладным, температура воздуха будет не более +6°C. Днем воздух прогреется до +12°С . К вечеру столбик термометра снова опустится до отметки +6°C. Синоптики обещают дожди в течение всего дня. Да еще с порывистым ветром до 5-13 м/с.

В воскресенье, 17 мая, утром возможны заморозки до +3°С . Днем потеплеет до +13°С. Сохранится пасмурная погода с дождями. К ночи температура понизится до +7°С . Ветер ослабнет до 4-10 м/с.

Напомним, что в Кирове продолжается режим самоизоляции. Сотрудники МЧС рекомендуют, не выходить из дома без лишней необходимости и позаботиться о себе и своих близких.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кировской области увеличивается количество чиновников
Мастерская классического костюма: костюмы для вашего успеха
Прогноз погоды в Кирове на выходные: холодно и дождливо
В кировских магазинах торгуют китайскими масками, присланными в качестве гуманитарной помощи
Кировские вахтовики продолжают возвращаться домой
Кировский медуниверситет получит субсидию для изучения вакцины от коронавируса
Что смотрели в майские праздники — новый рейтинг от видеосервиса Wink
Не носишь маску - плати деньги: кировчанам грозит штраф за нарушение масочного режима
Более 80 фактов хищения электрооборудования с энергообъектов пресекли с начала года специалисты блока безопасности «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»
Виртуальный ЦОД «Ростелекома» будет служить интересам безопасности российских дорог
Жительница Кировской области попала на «уголовку» за ложный донос об изнасиловании
Как снизить негативное воздействие на организм
Впереди планеты всей: Киров лидирует в списке городов с самым низким уровнем самоизоляции