Прогноз погоды в Кирове на выходные: холодно и дождливо

16 Май 2020 2020-05-16T10:56:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Выходные принесут кировчанам холодную погоду с дождями и грозами. В ночные часы столбик термометра опустится до +5°С. Об этом сообщает портал «Gismeteo».

Утро субботы, 16 мая, будет достаточно прохладным, температура воздуха будет не более +6°C. Днем воздух прогреется до +12°С . К вечеру столбик термометра снова опустится до отметки +6°C. Синоптики обещают дожди в течение всего дня. Да еще с порывистым ветром до 5-13 м/с.

В воскресенье, 17 мая, утром возможны заморозки до +3°С . Днем потеплеет до +13°С. Сохранится пасмурная погода с дождями. К ночи температура понизится до +7°С . Ветер ослабнет до 4-10 м/с.

Напомним, что в Кирове продолжается режим самоизоляции. Сотрудники МЧС рекомендуют, не выходить из дома без лишней необходимости и позаботиться о себе и своих близких.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU