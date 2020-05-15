2020-05-15T17:08:26+03:00
Коронавирус Covid-19

В кировских магазинах торгуют китайскими масками, присланными в качестве гуманитарной помощи

Мало того, что они не медицинские, так еще и не предназначены для продажи
Маргарита Акагиева
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Такие маски продали нашему читателю.Такие маски продали нашему читателю.
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В Кировской области крупная торговая сеть продает гуманитарные маски, присланные из Китая, под видом медицинских. Об этом нам рассказал один из наших читателей.

В пачке масок обнаружился вот такой вкладыш.

В пачке масок обнаружился вот такой вкладыш.

В нашем регионе не так давно ввели масочный режим, который продлится вплоть по 31 мая 2020 года - по крайней мере, на данный момент. Медицинские маски сейчас уже можно найти и в аптеках, и в обычных магазинах. Так, одна из крупных федеральных торговых сетей взяла на вооружение этот метод и продает средства индивидуальной защиты по акции: 19.50 рублей за штуку и 59.90 за три штуки. По крайней мере, так торговля идет в Кирове. А вот в районах области все гораздо интереснее.

Так, в одном из магазинов нашему читателю продали пачку масок в количестве 50 штук за 995 рублей. Да, обдиралово. Но суть вовсе не в этом. А в том, что магазин не снял с пачки наклейку на китайском языке, сообщающую, что это - гуманитарная помощь из КНР. И маски эти вовсе не для продажи. Хотя бы потому, что они не медицинские. Наш читатель, пожелавший остаться анонимным, приложил фотографии и чека, и наклейки на пачке. Вот так у нас раздают гуманитарную помощь.

Акция на маски в магазинах города.

Акция на маски в магазинах города.

За пачку из 50 масок торговая сеть просит почти тысячу рублей.

За пачку из 50 масок торговая сеть просит почти тысячу рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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