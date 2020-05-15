Кировчанка попала на «уголовку» за ложный донос об изнасиловании

15 Май 2020 2020-05-15T12:58:54+03:00

За попытку посадить в тюрьму молодого человека она теперь и сама может сесть

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Кировчанка попыталась посадить знакомого, но теперь, возможно, сядет сама. Как сообщает региональный Следком, женщина пришла в полицию с заявлением, что ее изнасиловали.

История развернулась 22 апреля в поселке Уни. Именно тогда в местное отделение полиции пришла 44-летняя жительница населенного пункта. По ее рассказу, ее 26-летний знакомый ее изнасиловал, и теперь она хочет справедливости - то есть уголовку для молодого человека. Данное преступление относится к разряду тяжких, так что парень уехал бы далеко и надолго.

По заявлению провели доследственную проверку. Выяснилось, что ничего подобного не произошло, а женщина попросту оболгала молодого человека. И теперь уголовное дело завели уже на нее - за заведомо ложный донос. По вменяемой ей статье жительнице Уней грозит от штрафа в 100-300 тысяч рублей до тюремного срока в максимум три года.

ИСТОЧНИК KP.RU