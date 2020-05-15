2020-05-15T13:40:57+03:00
Общество

В выходные в Кирове пройдут «сплошные проверки» водителей

Полицейские будут контролировать пригородные дороги
Виктор Карпов
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В Кирове пройдут массовые проверки водителей на состояние опьянения.В Кирове пройдут массовые проверки водителей на состояние опьянения.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В выходные в Кирове пройдут массовые проверки водителей на состояние опьянения. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.

«Сплошные проверки» пройдут 16 и 17 мая в Ленинском и Первомайском районе. Полицейские будут контролировать пригородные дороги и въезды-выезды из Кирова. Сотрудники Госавтоинспекции будут останавливать все транспортные средства. Помимо этого, на улицы города выйдут специальные мотоэкипажи ДПС. Сотрудники ведомства будут проверять водителей мотоциклов. Также в рейды выйдут активисты из «Ночного Патруля».

ГИБДД по Кировской области напоминает, что нетрезвым водителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав сроком до двух лет. А за повторное нарушение предусмотрена и уголовная ответственность.

Госавтоинспекция рекомендует всем участникам дорожного движения оставаться дома, соблюдая режим самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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