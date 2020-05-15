2020-05-15T11:06:06+03:00
Общество

Зампрокурора области заработал на 1,5 миллиона больше, чем начальник

Региональное ведомство опубликовало сведения за 2019 год
Виктор Карпов
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На сайте прокуратуры Кировской области появилась информация о доходах руководящего состава ведомства.На сайте прокуратуры Кировской области появилась информация о доходах руководящего состава ведомства.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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На сайте прокуратуры Кировской области появилась информация о доходах руководящего состава ведомства. Декларация включает в себя сведения за прошедший год.

Бывший прокурор Кировской области Николай Журков за 2019 год заработал 4,5 миллиона рублей. Его ежемесячный доход составлял 379 тысяч. В собственности у прокурора квартира на 123 кв. метра и гараж. Его жена заработала 829 тысяч рублей. Напомним, что Николай Журков в апреле текущего года отправлен в отставку. На его место назначен Андрей Оборок.

Первый зампрокурора области Дмитрий Шерстнев за прошедший год заработал 6,1 миллиона рублей. Получается, что заместитель зарабатывал больше чем начальник. Он получал 514 тысяч в месяц. Личной собственности у Шерстнева нет, а на его жену оформлен лишь автомобиль «Тойота Камри». За год супруга заместителя заработала 2,8 миллиона рублей.

Заместитель прокурора области Александр Гаврилов за 2019 год заработал 3,3 миллиона рублей. Его заработок составлял 275 тысяч рублей за месяц. В собственности у прокурора находится жилой дом и квартира, а его супруга владеет еще одной квартирой и автомобилем «КИА СИД». За год жена Гаврилова заработала 1,3 миллиона рублей.

Еще один заместитель прокурора области Андрей Петров заработал 6,9 миллиона рублей. В месяц он зарабатывал 582 тысячи рублей. В собственности у Петрова нет, а у его супруги имеется земельный участок. За год жена прокурора заработала 575 тысяч рублей.

Меньше всех заработал прокурор Яранского района Михаил Шулятьев. Его доход за прошедший год составил 1,3 миллиона, а ежемесячно он получал не более 110 тысяч рублей. Личной собственности у Шулятьев нет, а на его жену оформлена квартира. Супруга Шулятьева заработала 749 тысяч за 2019 год.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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