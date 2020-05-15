Коронавирус в Кирове: трое пациентов подключены к аппарату ИВЛ
Кировчане продолжают заражаться коронавирусом - еще у 33 жителей области выявили новую инфекцию. В противовес им из инфекционных стационаров выписали 51 выздоровевшего пациента.
Таким образом, по информации на 15 мая 2020 года в регионе зарегистрировали:
- 977 случая заражения коронавирусом;
- 503 пациента выздоровели;
- 5 человек умерли;
- 4770 кировчан, из них 557 детей, находятся на домашнем карантине;
- 12441 человек, в том числе 1408 детей, сняты с карантина за весь период;
- более 1600 исследований на коронавирус провели за минувшие сутки;
- более 1189 кировчан прошли обследование на инфекцию за прошедшие 24 часа;
- 61592 человека прошли тест на коронавирус за весь период.
По состоянию на 15 мая коронавирус впервые выявили в Тужинском районе.
Карта распространения коронавируса по районам области. Фото: vk.com/medkirovru
Состояние пациентов, по сообщению регионального Минздрава, преимущественно удовлетворительное. Им оказывается все необходимое лечение. Троих человек пришлось подключить к аппарату ИВЛ.
ИСТОЧНИК KP.RU