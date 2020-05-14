2020-05-14T17:43:04+03:00
Общество

Кировский перевозчик отменил рейсы из Кирова в Богородское

Маршрут № 202 прекратит свое существование
Виктор Карпов
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Впервые автобусное сообщение между Кировом и пгт. Богородское запустили в 1971 году.Впервые автобусное сообщение между Кировом и пгт. Богородское запустили в 1971 году.Фото: Евгения ГУСЕВА
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С 15 мая 2020 года кировский перевозчик отменяет автобусный маршрут № 202 «Богородское - Киров - Богородское». Официальное уведомление об этом направлено главе Богородского муниципального округа Александру Растегаеву. Соответствующий документ опубликован на сайте bogorodskoe43.ru.

Впервые автобусное сообщение между Кировом и пгт. Богородское запустили в 1971 году, до этого в областной центр жители могли попасть только через Зуевку. Бывший генеральный директор ОАО «КировПассажирАвтотранс» Денис Пырлог неоднократно заявлял, что маршрут Богородское -Киров убыточен. По его мнению, всему виной нелегальные перевозчики, которые искусственно занижают цены.

Напомним, что в апреле текущего года Денис Пырлог покинул пост директора «КПАТ» из-за разногласий с министром транспорта Кировской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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