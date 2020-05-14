2020-05-14T16:04:31+03:00
Общество

В Кирове появятся новые общественные пространства

Подрядчики благоустроят бульвар на улице Ломоносова
Виктор Карпов
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Сейчас подрядчики ремонтируют ремонтируют 14 пешеходных зон. Фото: admkirov.ruСейчас подрядчики ремонтируют ремонтируют 14 пешеходных зон. Фото: admkirov.ru
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В Кирове в рамках национальной программы «Формирование комфортной городской среды» обустроят две новые общественные зоны. В департаменте общественного хозяйства рассказали, что в районе завода ОЦМ появится современное единое общественное пространство. Помимо этого, планируют благоустроить бульвар на улице Ломоносова у памятника ликвидаторам Чернобыльской АЭС.

В департаменте также напомнили, что в 2019-м совместно с заводом ОЦМ администрация города на бульваре Октябрьского проспекта обустроила освещение, а нынешним летом здесь появятся полноценные пешеходные дорожки с новыми скамейками и урнами.

Сейчас подрядчики ремонтируют ремонтируют 14 пешеходных зон.

- На Октябрьском проспекте ремонт тротуаров идет с опережением графика - рабочие продолжают укладку брусчатки на участке от улицы Уральской до площади у Дома Дружбы народов, - сообщили в департаменте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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