В Кирове появятся новые общественные пространства

14 Май 2020 2020-05-14T16:04:31+03:00

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В Кирове в рамках национальной программы «Формирование комфортной городской среды» обустроят две новые общественные зоны. В департаменте общественного хозяйства рассказали, что в районе завода ОЦМ появится современное единое общественное пространство. Помимо этого, планируют благоустроить бульвар на улице Ломоносова у памятника ликвидаторам Чернобыльской АЭС.

В департаменте также напомнили, что в 2019-м совместно с заводом ОЦМ администрация города на бульваре Октябрьского проспекта обустроила освещение, а нынешним летом здесь появятся полноценные пешеходные дорожки с новыми скамейками и урнами.

Сейчас подрядчики ремонтируют ремонтируют 14 пешеходных зон.

- На Октябрьском проспекте ремонт тротуаров идет с опережением графика - рабочие продолжают укладку брусчатки на участке от улицы Уральской до площади у Дома Дружбы народов, - сообщили в департаменте.

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ИСТОЧНИК KP.RU