2020-05-14T13:24:44+03:00
Происшествия

Кировчанин отобрал у ветерана Великой Отечественной войны 70 тысяч рублей

42-летний неработающий горожанин решил разжиться за чужой счет
Маргарита Акагиева
Поделиться:
Грабителя задержали, в полиции он дал признательные показания.Грабителя задержали, в полиции он дал признательные показания.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Кировчанин ограбил 90-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Подробности сообщило региональное управление МВД.

Так, на днях в полицию поступило сообщение об ограблении труженика тыла, проживающего в Кирове на улице Широнинцев. Сосед ветерана обратил внимание на открытую дверь чужой квартиры и, заглянув внутрь, обнаружил хозяина жилища сидящим на полу. Тот рассказал, что пару часов назад к нему приходил какой-то мужчина, который отобрал у него пенсию и выплату, полагающуюся труженикам тыла ко Дню Победы. Общая сумма составила около 70 тысяч рублей.

На грабителя завели уголовное дело. Мужчину отыскали достаточно быстро. Наглецом оказался 42-летний неработающий кировчанин. В совершении грабежа он признался. Сейчас по уголовному делу идет следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24