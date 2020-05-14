На трассе «Вятка» иномарка сбила лося
Авария произошла вечером 13 мая на трассе «Вятка» в Котельничском районе. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по Кировской области, лось выскочил на дорогу перед проезжающим мимо автомобилем Chevrolet Aveo. 27-летний водитель не успел затормозить.
Основной удар пришелся на водительскую сторону. Машина вылетела с трассы и на полном ходу протаранила опору ЛЭП. В результате аварии водитель автомобиля получил серьезные травмы, его срочно госпитализировали.
За прошедшие выходные в Кировской области случилось лишь одно ДТП.
Госавтоинспекция Кировской области просит всех участников дорожного движения по возможности оставаться дома. Если же возникла необходимость его покинуть - быть предельно осторожными на дорогах.
ИСТОЧНИК KP.RU