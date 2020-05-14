На трассе «Вятка» иномарка сбила лося

14 Май 2020 2020-05-14T11:27:41+03:00

За прошедшие выходные в Кировской области случилось лишь одно ДТП. Фото: vk.com/gibdd43

Водитель доставлен в больницу с серьезными травмами

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Авария произошла вечером 13 мая на трассе «Вятка» в Котельничском районе. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по Кировской области, лось выскочил на дорогу перед проезжающим мимо автомобилем Chevrolet Aveo. 27-летний водитель не успел затормозить.

Основной удар пришелся на водительскую сторону. Машина вылетела с трассы и на полном ходу протаранила опору ЛЭП. В результате аварии водитель автомобиля получил серьезные травмы, его срочно госпитализировали.

За прошедшие выходные в Кировской области случилось лишь одно ДТП.

Госавтоинспекция Кировской области просит всех участников дорожного движения по возможности оставаться дома. Если же возникла необходимость его покинуть - быть предельно осторожными на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU