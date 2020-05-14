Коронавирус в Кирове: количество выздоровевших пациентов почти достигло 500

14 Май 2020 2020-05-14T11:23:07+03:00

Всем пациентам инфекционных стационаров оказывают необходимую помощь и лечение. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Кировской области продолжают выявлять случаи коронавируса - так, по состоянию на утро 14 мая в регионе выявили еще 21 заболевшего новой инфекцией. Радует лишь то, что выздоравливающие упорно не сдают позиций. Накануне из инфекционных стационаров выписали еще 49 человек.

Таким образом, по информации на 14 мая 2020 года в регионе зарегистрировали:

- 944 случая заражения коронавирусом;

- 452 пациента выздоровели;

- 5 человек умерли;

- 4805 кировчан, из них 577 детей, находятся на домашнем карантине;

- более 1800 исследований на коронавирус провели за минувшие сутки;

- более 1200 кировчан прошли обследование на инфекцию за прошедшие 24 часа;

- более 76000 исследований на наличие болезни проведено за весь период;

- 60403 человека прошли тест на коронавирус за весь период.

Карта распространения коронавируса по районам области. Фото: vk.com/medkirovru

По сообщению регионального Минздрава, состояние пациентов преимущественно оценивается как удовлетворительное. В стационарах заболевшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь и лечение в полном объеме.

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ИСТОЧНИК KP.RU