В Кировской области медработникам не выплачивалась денежная компенсация

14 Май 2020 2020-05-14T11:06:00+03:00

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Прокуратура Афанасьевского района восстановила права медицинских работников. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства по Кировской области.

В прокуратуру обратились 13 медработников проживающих в Афанасьевском районе. Они пожаловались на то, что в 2018-2019 годах они не получали компенсацию по оплате коммунальных услуг. Отметим, что по закону выплаты специалистам осуществляется за счет средств областного бюджета. Прокурор направил заявление в суд с требованием взыскать в пользу медработников 200 тыс. рублей. Судья признал требования законными и обоснованными.

Исполнение судебного решения находится на особом контроле прокуратуры Афанасьевского района.

Напомним, что медицинским работникам, проживающим в сельской местности, положена частичная компенсация расходов за аренду жилья и оплату коммунальных услуг.

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ИСТОЧНИК KP.RU