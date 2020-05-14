В Кировской области медработникам не выплачивалась денежная компенсация
Прокуратура Афанасьевского района восстановила права медицинских работников. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства по Кировской области.
В прокуратуру обратились 13 медработников проживающих в Афанасьевском районе. Они пожаловались на то, что в 2018-2019 годах они не получали компенсацию по оплате коммунальных услуг. Отметим, что по закону выплаты специалистам осуществляется за счет средств областного бюджета. Прокурор направил заявление в суд с требованием взыскать в пользу медработников 200 тыс. рублей. Судья признал требования законными и обоснованными.
Исполнение судебного решения находится на особом контроле прокуратуры Афанасьевского района.
Напомним, что медицинским работникам, проживающим в сельской местности, положена частичная компенсация расходов за аренду жилья и оплату коммунальных услуг.
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ИСТОЧНИК KP.RU