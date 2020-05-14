2020-05-14T10:11:21+03:00
Происшествия

В Кировской области 10-летнего мальчика заставили воровать

Ребенок украл 7 тысяч рублей
Виктор Карпов
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По факту преступления возбужденно уголовное дело.По факту преступления возбужденно уголовное дело.
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Двоих жителей Советска подозревают в том, что они заставили 10-летнего ребенка совершить преступление. В пресс-службе СК по Кировской области рассказали, что в конце марта текущего года 22-летний юноша и его 46-летняя мать предложили 10-летнему родственнику украсть деньги у знакомой. Подозреваемые рассчитывали избежать ответственности за кражу. Они угрожали мальчику. В итоге под давлением взрослых ребенок согласился на преступление. Действуя совместно со взрослыми, мальчик украл 7 тысяч рублей у жительницы Советска.

По факту преступления возбужденно уголовное дело. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Сейчас подозреваемым может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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