2020-05-13T18:29:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Как изменится порядок поступления в ВУЗ из-за коронавируса

Доподлинно неизвестно, какие меры будут приняты, но прогнозы уже есть
Ася Сорина
Поделиться:
Скорее всего, порядок приема в высшие учебные заведения также изменится.Скорее всего, порядок приема в высшие учебные заведения также изменится.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Из-за коронавируса ОГЭ пришлось отменить, а ЕГЭ стало обязательным только для поступающих в высшие учебные заведения. Будет вполне естественно, если порядок приема в них также изменится - хотя бы по части сроков. Более детальные решения будут известны позднее, но пока что федеральное Министерство высшего образования и науки стоит на следующей позиции.

Так, наиболее оптимальным решением для ВУЗов станет установка стоимости обучения не выше, чем на уровне 2019-2020 годов. По крайней мере, именно такое решение рекомендует принять высшим учебным заведениям Минобрнауки РФ.

С комментарием выступила Ассоциация ведущих ВУЗов страны «Глобальные университеты» совместно с Российской академией народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС). Их представители предложили отложить приемную кампанию до 15 августа, а прием документов и зачисление сделать в дистанционном формате. Творческий конкурс, который проводят при приеме на некоторые специальности, и вступительные экзамены университетов также рекомендовали перенести в онлайн. При этом высшие учебные заведения сами смогут установить начало учебного года. По предварительным оценкам, эта дата должна быть не позднее 10 сентября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Как изменится порядок поступления в ВУЗ из-за коронавируса
Для кировских девятиклассников отменили экзамены
ЕГЭ будет обязательным не для всех школьников в текущем году
Из-за засорившейся ливневки на набережной Грина разрушилась лестница
У кировского пенсионера похитили 200 тысяч рублей
В Кирове Центральный рынок возобновил свою работу
Митрополит Марк рассказал, как в 2020 году пройдет Великорецкий крестный ход
Предприятия, сохраняющие рабочие места, получают помощь
А была ли дорога: жители поселка Мурыгино жалуются на разбитую трассу
В кировских детских лагерях начнется подготовка к летним сменам
Коронавирус в Кирове: более 400 человек победили болезнь
Для кировских школьников определили даты завершения учебного года
В Кирово-Чепецке в аварии погиб 54-летний мотоциклист
В Кирове на двух улицах отремонтируют теплотрассы
В Кирове пропал 81-летний пенсионер
С 13 мая в детских садах Кирова работают более 400 дежурных групп
В Кирове стало на две управляющие компании больше
В Кирове возобновят движение междугородние автобусы
За четыре дня кировские гаишники поймали 70 пьяных водителей
Ну, с Богом: Великорецкий крестный ход все-таки состоится
Кировский филиал АО «Россельхозбанк» выдал более 1,5 млрд рублей аграриям с начала 2020 года
Кировчанин потерял полмиллиона, надеясь сэкономить на покупке квадроцикла
По данным агентства TelecomDaily, «Ростелеком» установил и обслуживает максимальное количество камер видеонаблюдения для юридических лиц