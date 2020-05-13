Как изменится порядок поступления в ВУЗ из-за коронавируса

13 Май 2020 2020-05-13T18:29:07+03:00

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Из-за коронавируса ОГЭ пришлось отменить, а ЕГЭ стало обязательным только для поступающих в высшие учебные заведения. Будет вполне естественно, если порядок приема в них также изменится - хотя бы по части сроков. Более детальные решения будут известны позднее, но пока что федеральное Министерство высшего образования и науки стоит на следующей позиции.

Так, наиболее оптимальным решением для ВУЗов станет установка стоимости обучения не выше, чем на уровне 2019-2020 годов. По крайней мере, именно такое решение рекомендует принять высшим учебным заведениям Минобрнауки РФ.

С комментарием выступила Ассоциация ведущих ВУЗов страны «Глобальные университеты» совместно с Российской академией народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС). Их представители предложили отложить приемную кампанию до 15 августа, а прием документов и зачисление сделать в дистанционном формате. Творческий конкурс, который проводят при приеме на некоторые специальности, и вступительные экзамены университетов также рекомендовали перенести в онлайн. При этом высшие учебные заведения сами смогут установить начало учебного года. По предварительным оценкам, эта дата должна быть не позднее 10 сентября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU