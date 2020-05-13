2020-05-13T18:13:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Для кировских девятиклассников отменили экзамены

ОГЭ в нынешнем году не состоится
Алена Михайлова
Поделиться:
Экзамен для поступающих в десятый класс отменился.Экзамен для поступающих в десятый класс отменился.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Кировские девятиклассники, как и все остальные в стране, не будут сдавать ОГЭ в нынешнем году. Оценки в их аттестаты поставят на основе годовых отметок. Такое решение вынес федеральный Минпросвещения.

Многие родители рассматривают аттестацию девятиклассников как репетицию перед ЕГЭ, однако это самостоятельный экзамен, необходимый для перехода в десятый класс. И по этой причине «тренировочного» переноса ОГЭ на следующий год точно не состоится. Однако в начале года новоиспеченные десятиклассники все-таки напишут Всероссийские проверочные работы. Так учителя оценят пробелы в знаниях школьников и скорректируют учебные программы.

Напомним, ранее мы писали о корректировке даты ЕГЭ и порядке их сдачи: экзамен станет обязательным лишь для тех выпускников, что планируют поступать в ВУЗы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Как изменится порядок поступления в ВУЗ из-за коронавируса
Для кировских девятиклассников отменили экзамены
ЕГЭ будет обязательным не для всех школьников в текущем году
Из-за засорившейся ливневки на набережной Грина разрушилась лестница
У кировского пенсионера похитили 200 тысяч рублей
В Кирове Центральный рынок возобновил свою работу
Митрополит Марк рассказал, как в 2020 году пройдет Великорецкий крестный ход
Предприятия, сохраняющие рабочие места, получают помощь
А была ли дорога: жители поселка Мурыгино жалуются на разбитую трассу
В кировских детских лагерях начнется подготовка к летним сменам
Коронавирус в Кирове: более 400 человек победили болезнь
Для кировских школьников определили даты завершения учебного года
В Кирово-Чепецке в аварии погиб 54-летний мотоциклист
В Кирове на двух улицах отремонтируют теплотрассы
В Кирове пропал 81-летний пенсионер
С 13 мая в детских садах Кирова работают более 400 дежурных групп
В Кирове стало на две управляющие компании больше
В Кирове возобновят движение междугородние автобусы
За четыре дня кировские гаишники поймали 70 пьяных водителей
Ну, с Богом: Великорецкий крестный ход все-таки состоится
Кировский филиал АО «Россельхозбанк» выдал более 1,5 млрд рублей аграриям с начала 2020 года
Кировчанин потерял полмиллиона, надеясь сэкономить на покупке квадроцикла
По данным агентства TelecomDaily, «Ростелеком» установил и обслуживает максимальное количество камер видеонаблюдения для юридических лиц