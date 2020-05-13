Для кировских девятиклассников отменили экзамены

13 Май 2020 2020-05-13T18:13:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Кировские девятиклассники, как и все остальные в стране, не будут сдавать ОГЭ в нынешнем году. Оценки в их аттестаты поставят на основе годовых отметок. Такое решение вынес федеральный Минпросвещения.

Многие родители рассматривают аттестацию девятиклассников как репетицию перед ЕГЭ, однако это самостоятельный экзамен, необходимый для перехода в десятый класс. И по этой причине «тренировочного» переноса ОГЭ на следующий год точно не состоится. Однако в начале года новоиспеченные десятиклассники все-таки напишут Всероссийские проверочные работы. Так учителя оценят пробелы в знаниях школьников и скорректируют учебные программы.

Напомним, ранее мы писали о корректировке даты ЕГЭ и порядке их сдачи: экзамен станет обязательным лишь для тех выпускников, что планируют поступать в ВУЗы.

ИСТОЧНИК KP.RU