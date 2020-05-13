ЕГЭ будет обязательным не для всех школьников в текущем году

13 Май 2020 2020-05-13T17:57:08+03:00

ЕГЭ-2020 будет обязательным лишь для тех выпускников, что планируют поступать в ВУЗы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Изменить размер текста: A A

Сроки ЕГЭ для школьников по всей стране, в том числе и кировских, вновь сдвигаются по решению федерального Минпросвещения. Ранее их старт определили на 8 июня, однако эпидемиологическая ситуация не позволяет сделать эту дату окончательной. Новые сроки проведения экзаменов сейчас уточняются.

По словам замминистра просвещения РФ Виктора Басюка, окончательные даты будут озвучены в ближайшее время.

Изменились и правила сдачи ЕГЭ. Так, в нынешнем году экзамены будут обязательны лишь для тех выпускников, что планируют поступать в ВУЗы после окончания школы. Если у подростка нет в планах дальнейшей учебы, то ему в аттестат отметки выставят на основе годовых оценок, и выпускные экзамены для него отменяются - включая обязательные русский язык и математику.

Если же на следующий год или через несколько лет такой подросток захочет все-таки поступить на «вышку», он сможет зарегистрироваться на сдачу экзаменов и проверить свои знания вместе с выпускниками текущего года.

Следует учитывать, что поменять уже выбранные для сдачи ЕГЭ предметы нельзя, поскольку задания для выбранных вариантов готовы уже давным-давно. Поэтому планирующим поступать в ВУЗы придется упорно готовиться - поблажек никто не даст.

К слову, изменятся правила и для выпускников-медалистов. Аттестат с отличием получат те школьники, кто не только получил пятерки за год, но и закрыл оба полугодия на эту оценку. Детальные правила для них сейчас еще уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU