2020-05-13T17:57:08+03:00
Коронавирус Covid-19

ЕГЭ будет обязательным не для всех школьников в текущем году

Пандемия коронавируса внесла коррективы в учебу выпускников
Маргарита Акагиева
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ЕГЭ-2020 будет обязательным лишь для тех выпускников, что планируют поступать в ВУЗы.ЕГЭ-2020 будет обязательным лишь для тех выпускников, что планируют поступать в ВУЗы.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Сроки ЕГЭ для школьников по всей стране, в том числе и кировских, вновь сдвигаются по решению федерального Минпросвещения. Ранее их старт определили на 8 июня, однако эпидемиологическая ситуация не позволяет сделать эту дату окончательной. Новые сроки проведения экзаменов сейчас уточняются.

По словам замминистра просвещения РФ Виктора Басюка, окончательные даты будут озвучены в ближайшее время.

Изменились и правила сдачи ЕГЭ. Так, в нынешнем году экзамены будут обязательны лишь для тех выпускников, что планируют поступать в ВУЗы после окончания школы. Если у подростка нет в планах дальнейшей учебы, то ему в аттестат отметки выставят на основе годовых оценок, и выпускные экзамены для него отменяются - включая обязательные русский язык и математику.

Если же на следующий год или через несколько лет такой подросток захочет все-таки поступить на «вышку», он сможет зарегистрироваться на сдачу экзаменов и проверить свои знания вместе с выпускниками текущего года.

Следует учитывать, что поменять уже выбранные для сдачи ЕГЭ предметы нельзя, поскольку задания для выбранных вариантов готовы уже давным-давно. Поэтому планирующим поступать в ВУЗы придется упорно готовиться - поблажек никто не даст.

К слову, изменятся правила и для выпускников-медалистов. Аттестат с отличием получат те школьники, кто не только получил пятерки за год, но и закрыл оба полугодия на эту оценку. Детальные правила для них сейчас еще уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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