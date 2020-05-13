Из-за засорившейся ливневки на набережной Грина разрушилась лестница

13 Май 2020 2020-05-13T17:20:38+03:00

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Набережную Грина, пострадавшую от ливней, должны отремонтировать за месяц. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

На днях потоки воды из засорившейся ливневки повредили ступени лестничного спуска и брусчатки на набережной. Как утверждается, канализацию на промывали и чистили месяц назад, однако обильные осадки подмыли стенки кирпичных колодцев и те обрушились, образовав засор. В результате ливневка переполнилась, и получилось то, что получилось.

Сейчас рабочие уже приступили к ремонту канализации. Срок сдачи работ - через три дня. Что же касается поврежденной набережной, то, как утверждает городское управление дорожной и парковой инфраструктуры, на ее ремонт уже составлена смета. В ближайшее время необходимо найти подрядчика, который за месяц восстановит лестницу.

ИСТОЧНИК KP.RU