У кировского пенсионера похитили 200 тысяч рублей

13 Май 2020 2020-05-13T17:15:58+03:00

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Об очередном случае дистанционного мошенничества рассказали в пресс-службе МВД по Кировской области. На этот раз жертвой злоумышленников стал пенсионер из Кирова. Мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Звонивший рассказал, что со счета пенсионера пытаются похитить деньги. Для сохранения сбережений мужчине предложили перевести деньги на «безопасный счет». Как рассказал пенсионер, изначально он не поверил злоумышленнику. Но звонивший переключал его на разных «менеджеров». В общей сложности ему позвонили пять разных людей. В итоге кировчанина все-таки убедили снять сбережения и перевести их на «безопасный счет». После этого «сотрудники банка» перестали выходить на связь. В общей сумме пенсионер перевел мошенникам 200 тысяч рублей.

Пенсионер рассказал о случившемся сыну. Он убедил отца обратиться в полицию.

Сейчас по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники ведомства устанавливают личности злоумышленников.

Полицейские призывают граждан не верить незнакомцам, сообщающим о проблемах с банковскими счетами. Не следует и переводить деньги на «безопасные счета». В действительности таких услуг банки не предоставляют.

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ИСТОЧНИК KP.RU