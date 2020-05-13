В Кирове Центральный рынок возобновил свою работу
Во вторник, 12 мая, на Центральном рынке заработали некоторые крытые павильоны и открытые точки. Сейчас торговля ведется практически в обычном режиме, но с обязательным сохранением мер профилактики распространения коронавирусной инфекции.
Новый генеральный директор Центрального рынка Арам Чатинян рассказал, что «вся работа на торговых точках ведется с обязательным соблюдением социальной дистанции и применением индивидуальных средств защиты: масок, перчаток, антисептиков для обработки рук».
Напомним, что в начале апреля основная часть рынка была закрыта из-за сложной эпидемиологической ситуации в городе. Во время карантина торговля велась лишь в главном павильоне и продавали здесь только продукты.
В апреле текущего года у Центрального рынка сменился генеральный директор. Сейчас должность занимает Арам Чатинян. Бывший экс-руководитель рынка Артур Шамсутдинов перешел на работу в кировский комбинат социального питания.
У Центрального рынка сменился генеральный директор. Фото: admkirov.ru
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ИСТОЧНИК KP.RU