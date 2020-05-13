Предприятия, сохраняющие рабочие места, получают помощь

13 Май 2020 2020-05-13T15:15:27+03:00

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В понедельник, 11 мая, президент России Владимир Путин объявил новые меры поддержки для пострадавшего из-за пандемии коронавируса бизнеса. Помощь предпринимателям окажут на федеральном и региональном уровне.

Директор Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Ольга Кирилловых рассказала, что сейчас малый и средний бизнес как никогда нуждается в дополнительных средствах, в первую очередь для восстановления потерянных позиций и дальнейшего развития. Многие кировские предприниматели на время карантина перепрофилировали свой бизнес, что потребовало дополнительных затрат. И фонд оказал таким предпринимателям финансовую поддержку.

- Очень важно, что эти меры будут способствовать не только стабилизации работы предприятий, но и сохранению рабочих мест для граждан, - прокомментировала Ольга Кирилловых. - Сейчас займы под низкий процент, которые предоставляет Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства, очень востребованы среди кировских бизнесменов.

Напомним, что вся информация о существующих мерах поддержки предоставлена на сайте Центра «Мой бизнес». Также для предпринимателей работает «горячая линия» по номеру 8 (8332) 410-410.

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ИСТОЧНИК KP.RU