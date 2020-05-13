2020-05-13T14:19:08+03:00
Общество

А была ли дорога: жители поселка Мурыгино жалуются на разбитую трассу

Водители вынуждены объезжать многочисленные ямы по обочине
Виктор Карпов
Поделиться:
Жители поселка Мурыгино жалуются на разбитую трассу. Фото: КП-КировЖители поселка Мурыгино жалуются на разбитую трассу. Фото: КП-Киров
Изменить размер текста:

В редакцию «Комсомлки» ежедневно поступают жалобы на состояние дорог в Кирове и области. В частности, на трассу, ведущую в Мурыгино. Жители поселка каждый день ездят на работу в Киров по разбитой дороге. Водители вынуждены объезжать многочисленные ямы, которые появились на дороге, как первые весенние подснежники, после долгой зимы. На фотографиях, которые прислали в редакцию, невооруженным глазом видно, что ГОСТ ям не соблюден, а количество выбоин не помещается в кадр.

-Ямы по колено, лужи по пояс. Нам только на лесовозах ездить, с кого спросить за ломаные бампера, администрация, АУ!!!! - поделился один из водителей в местном паблике в социальной сети.

Ямы не соответствую ГОСТу. Фото: КП-Киров

Ямы не соответствую ГОСТу. Фото: КП-Киров

Жители поселка прозвали дорогу арт-объектом, который концептуально отражает всю боль российских водителей. Разумеется, такое состояние трассы можно оправдать строчкой из песни Сергея Трофимова «Бьюсь как рыба»: «У нас кладут асфальт местами и немного, чтоб каждый оккупант на подступах застрял». Отметим, что дорогу ремонтируют ежегодно, затрачивая на это немалые бюджетные средства. Но после каждой зимы асфальт предательски сходит вместе со снегом. Наши читатели рассказали, что сейчас рабочие вновь латают новые выбоины. Но важно, чтобы все было сделано быстро, а главное - качественно.

Ранее «Комсомолка» подробно писала о том, куда обращаться водителям, которые пробили колесо на плохой дороге.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
А была ли дорога: жители поселка Мурыгино жалуются на разбитую трассу
В кировских детских лагерях начнется подготовка к летним сменам
Коронавирус в Кирове: более 400 человек победили болезнь
Для кировских школьников определили даты завершения учебного года
В Кирово-Чепецке в аварии погиб 54-летний мотоциклист
В Кирове на двух улицах отремонтируют теплотрассы
В Кирове пропал 81-летний пенсионер
С 13 мая в детских садах Кирова работают более 400 дежурных групп
В Кирове стало на две управляющие компании больше
В Кирове возобновят движение междугородние автобусы
За четыре дня кировские гаишники поймали 70 пьяных водителей
Ну, с Богом: Великорецкий крестный ход все-таки состоится
Кировский филиал АО «Россельхозбанк» выдал более 1,5 млрд рублей аграриям с начала 2020 года
Кировчанин потерял полмиллиона, надеясь сэкономить на покупке квадроцикла
По данным агентства TelecomDaily, «Ростелеком» установил и обслуживает максимальное количество камер видеонаблюдения для юридических лиц