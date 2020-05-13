А была ли дорога: жители поселка Мурыгино жалуются на разбитую трассу

13 Май 2020 2020-05-13T14:19:08+03:00

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В редакцию «Комсомлки» ежедневно поступают жалобы на состояние дорог в Кирове и области. В частности, на трассу, ведущую в Мурыгино. Жители поселка каждый день ездят на работу в Киров по разбитой дороге. Водители вынуждены объезжать многочисленные ямы, которые появились на дороге, как первые весенние подснежники, после долгой зимы. На фотографиях, которые прислали в редакцию, невооруженным глазом видно, что ГОСТ ям не соблюден, а количество выбоин не помещается в кадр.

-Ямы по колено, лужи по пояс. Нам только на лесовозах ездить, с кого спросить за ломаные бампера, администрация, АУ!!!! - поделился один из водителей в местном паблике в социальной сети.

Ямы не соответствую ГОСТу. Фото: КП-Киров

Жители поселка прозвали дорогу арт-объектом, который концептуально отражает всю боль российских водителей. Разумеется, такое состояние трассы можно оправдать строчкой из песни Сергея Трофимова «Бьюсь как рыба»: «У нас кладут асфальт местами и немного, чтоб каждый оккупант на подступах застрял». Отметим, что дорогу ремонтируют ежегодно, затрачивая на это немалые бюджетные средства. Но после каждой зимы асфальт предательски сходит вместе со снегом. Наши читатели рассказали, что сейчас рабочие вновь латают новые выбоины. Но важно, чтобы все было сделано быстро, а главное - качественно.

Ранее «Комсомолка» подробно писала о том, куда обращаться водителям, которые пробили колесо на плохой дороге.

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