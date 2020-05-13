В кировских детских лагерях начнется подготовка к летним сменам

13 Май 2020 2020-05-13T13:27:00+03:00

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Детские оздоровительные лагеря в Кирове начнут готовить к приему детей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. По докладу министра образования Кировской области, начало смен в детских лагерях сейчас возможно лишь при строгом соблюдении определенных правил.

Так, ребят будут принимать лишь при наличии справки о его эпидокружении - были ли в нем контактные, болевшие и так далее. Такие же требования предъявят всему персоналу лагеря, а перед началом работы они должны будут пройти обязательные карантинные мероприятия. Кроме того, в течение смен родителей к детям допускать не будут во избежание завоза болезни. Выезд ребят за территорию лагеря также будет запрещен. В штате непременно должен быть медперсонал. Готовность учреждений к приему детей определит межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи на территории Кировской области.

На данный момент выдвинули предложение начать подготовку лагерей к приему юных кировчан. Срок начала смен будет определен в зависимости от эпидобстановки в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU