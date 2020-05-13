Для кировских школьников определили даты завершения учебного года

13 Май 2020 2020-05-13T12:08:57+03:00

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Министерство образования Кировской области определило сроки окончания учебного года у кировских школьников. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Так, по сообщению министра образования, учащиеся 1-8 классов при пятидневной неделе, закончат год 29 мая. Для тех же школьников, у кого «шестидневка», последним днем учебы станет 30 мая. 9-11 классы завершат обучение 5 июня. Напомним, кировские школьники находятся на дистанционном обучении с 13 апреля текущего года.

Кроме того, министр образования коснулась вопроса летних школьных лагерей. По ее словам, открывать их в начале июня, как это было во все предыдущие года, сейчас считается нецелесообразным из-за эпидемиологической обстановки. Начинать работу детских лагерей на базе школ региональный Минобр считает возможным не ранее, чем с 15 июня, причем с соблюдением всех необходимых мер профилактики и безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU