В Кирово-Чепецке в аварии погиб 54-летний мотоциклист

13 Май 2020 2020-05-13T11:41:02+03:00

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло три ДТП

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Во вторник, 12 мая, в Кирово-Чепецке произошло ДТП с участием 54-летнего мотоциклиста. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.

В 13.20 на проспекте Мира 30-летняя девушка-водитель Nissan при повороте налево врезалась в мотоцикл Suzuki. Очевидцы сообщают, что от удара мотоциклист отлетел на несколько метров. В результате происшествия 54-летний водитель погиб.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия.

Еще одна авария с участием мотоциклиста произошла в Кирове. На улице Ломоносова 39-летний водитель автомобиля SsangYong при выезде со второстепенной дороги врезался в мотоцикл BMW. В результате происшествия никто не пострадал.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло три ДТП, в которых один человек погиб и один получил травмы.

Госавтоинспекция Кировской области просит всех участников дорожного движения по возможности оставаться дома. Если же возникла необходимость его покинуть - быть предельно осторожными на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU