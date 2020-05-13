В Кирово-Чепецке в аварии погиб 54-летний мотоциклист
Во вторник, 12 мая, в Кирово-Чепецке произошло ДТП с участием 54-летнего мотоциклиста. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.
В 13.20 на проспекте Мира 30-летняя девушка-водитель Nissan при повороте налево врезалась в мотоцикл Suzuki. Очевидцы сообщают, что от удара мотоциклист отлетел на несколько метров. В результате происшествия 54-летний водитель погиб.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия.
Еще одна авария с участием мотоциклиста произошла в Кирове. На улице Ломоносова 39-летний водитель автомобиля SsangYong при выезде со второстепенной дороги врезался в мотоцикл BMW. В результате происшествия никто не пострадал.
За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло три ДТП, в которых один человек погиб и один получил травмы.
Госавтоинспекция Кировской области просит всех участников дорожного движения по возможности оставаться дома. Если же возникла необходимость его покинуть - быть предельно осторожными на дорогах.
ИСТОЧНИК KP.RU