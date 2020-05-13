2020-05-13T11:34:26+03:00
Общество

В Кирове на двух улицах отремонтируют теплотрассы

Сроки проведения работ - с мая по сентябрь
Карина Нагисова
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На время ремонта теплосетей дороги перекроют. Фото: admkirov.ruНа время ремонта теплосетей дороги перекроют. Фото: admkirov.ru
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В Кирове проведут ремонт теплосетей. Работы пройдут на двух улицах - Горького и Красноармейской. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

На время ремонта дороги перекроют. Срок - с 8.00 18 мая до 17.00 30 сентября 2020 года. Так, для движения будут закрыты участки дорог от улицы Герцена до улицы Молодой Гвардии и от Октябрьского проспекта до улицы Карла Либкнехта.

Известно, что подрядчиком назначен «ЭнергоремонТ Плюс». Заказчиком работ выступило АО «КТК».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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