В Кирове на двух улицах отремонтируют теплотрассы
В Кирове проведут ремонт теплосетей. Работы пройдут на двух улицах - Горького и Красноармейской. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
На время ремонта дороги перекроют. Срок - с 8.00 18 мая до 17.00 30 сентября 2020 года. Так, для движения будут закрыты участки дорог от улицы Герцена до улицы Молодой Гвардии и от Октябрьского проспекта до улицы Карла Либкнехта.
Известно, что подрядчиком назначен «ЭнергоремонТ Плюс». Заказчиком работ выступило АО «КТК».
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