2020-05-13T11:04:46+03:00
Общество

В Кирове пропал 81-летний пенсионер

Последний раз его видели 9 мая 2020 года
Виктор Карпов
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Виктор Алексеевич Казаков пропал 9 мая 2020 года. Фото: vk.com/lizaalert_kirovВиктор Алексеевич Казаков пропал 9 мая 2020 года. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
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В Кирове ищут 81-летнего мужчину. Виктор Алексеевич Казаков пропал 9 мая 2020 года. Сейчас о его местонахождении ничего не известно.

Приметы пропавшего сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». У Виктора Алексеевича рост 176 сантиметров, он худощавого телосложения. Также у мужчины темно-русые волосы и голубые глаза. На момент пропажи он был одет в серую куртку, темно-синие брюки и былые сандалии.

Любую информацию о пропавшем волонтеры просят сообщать по телефонам: 8 (800)700-54-52 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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