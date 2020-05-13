В Кирове пропал 81-летний пенсионер
В Кирове ищут 81-летнего мужчину. Виктор Алексеевич Казаков пропал 9 мая 2020 года. Сейчас о его местонахождении ничего не известно.
Приметы пропавшего сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». У Виктора Алексеевича рост 176 сантиметров, он худощавого телосложения. Также у мужчины темно-русые волосы и голубые глаза. На момент пропажи он был одет в серую куртку, темно-синие брюки и былые сандалии.
Любую информацию о пропавшем волонтеры просят сообщать по телефонам: 8 (800)700-54-52 или 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU