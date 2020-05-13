В Кирове стало на две управляющие компании больше
8 мая прошло заседание областной комиссии по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами. На нем рассмотрели документы, представленные ООО «УК РПБ Проф» и ООО «Единая управляющая компания города Кирова».
Как сообщил руководитель Государственной жилищной инспекции по Кировской области Дмитрий Секретарев, эти документы соответствуют всем требованиям. Он также отметил, что Госжилинспекция нарушений в деятельности этих компаний не нашла.
Члены комиссии приняли решение: выдать лицензии обеим компаниям.
Таким образом, на 8 мая 2020 года на территории Кировской области работают 156 управляющих организаций, 92 из них - в Кирове. При этом в регионе насчитывается 11 236 многоквартирных домов, 4 293 из которых - в областном центре.
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ИСТОЧНИК KP.RU