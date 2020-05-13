В Кирове возобновят движение междугородние автобусы

13 Май 2020 2020-05-13T08:09:14+03:00

Кировчане снова смогут добираться до районных центров на автобусах. Фото: Валентина РОГАЧЕВА

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Информация о возобновлении междугородних маршрутов появилась на официальном сайте автовокзала .

Так, с 13 мая снова будут ходить автобусы до поселка Нема. С 15 мая возобновляется движение по маршрутам «Киров - Омутнинск» и «Киров - Набережные Челны». Помимо этого, с 18 мая начнет курсировать общественный транспорт до Шутовщины.

Также продолжат свою работу автобусы на маршрутах № 230 - до Вятских Полян и № 219 - до Советска.

Напомним, что в Кирове отменяли междугородние автобусные рейсы из-за эпидемиологической ситуации.

ВАЖНО

Уточнить информацию вы можете в справочной автовокзала по телефону: +7 (8332) 41-06-80.

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ИСТОЧНИК KP.RU