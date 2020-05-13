В Кирове возобновят движение междугородние автобусы
Информация о возобновлении междугородних маршрутов появилась на официальном сайте автовокзала .
Так, с 13 мая снова будут ходить автобусы до поселка Нема. С 15 мая возобновляется движение по маршрутам «Киров - Омутнинск» и «Киров - Набережные Челны». Помимо этого, с 18 мая начнет курсировать общественный транспорт до Шутовщины.
Также продолжат свою работу автобусы на маршрутах № 230 - до Вятских Полян и № 219 - до Советска.
Напомним, что в Кирове отменяли междугородние автобусные рейсы из-за эпидемиологической ситуации.
ВАЖНО
Уточнить информацию вы можете в справочной автовокзала по телефону: +7 (8332) 41-06-80.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелями интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kp@kp-kirov.ru
Телефон: 89229016635
ИСТОЧНИК KP.RU